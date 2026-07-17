Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz négy ügyben – közölte Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon pénteken.

A volt igazságügyi miniszter azt írta: kezdeményezik

a Magyarország szuverenitását feladó, cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, valamint az alaptörvény tizenhatodik módosítása,

a vizsgálóbizottságok működését és kényszerjogköreit átalakító törvény,

a közmédia átalakításáról szóló törvény

és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény alkotmányossági vizsgálatát.

Közölte: a több mint százoldalas beadványban részletesen bemutatják, hogy az érintett rendelkezések, illetve egyes esetekben a jogszabályok elfogadásának módja miért sérti az alaptörvényt, és hogyan veszélyezteti a magyar emberek jogait és érdekeit.

Tuzson Bence hozzátette: bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét, kizárólag az alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során

nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának.

A fideszes politikus bejegyzésében azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy „saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik, ennek érdekében erőszakos, a jogállami elveket súlyosan sértő intézkedéseket hoz, és kísérletet tesz Magyarország alkotmányos berendezkedésének szétverésére.”

Közölte: „a Fidesz továbbra is minden rendelkezésére álló alkotmányos eszközzel fellép az önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért.”

Az Országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló jogszabályt, az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, valamint az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényt és az alaptörvény tizenhatodik módosítását.