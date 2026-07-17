Bombariadó miatt lezárták a szolnoki buszpályaudvart

A Voláninform tájékoztatása szerint bombariadó miatt a rendőrség lezárta a szolnoki autóbusz-állomást péntek este.

A közlekedési társaság közlése alapján a járatok átmenetileg a pályaudvar területén kívül található 12-es, 13-as, 14-es és 15-ös kocsiállásokról indulnak.

Az Index megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy rendőrségi akció zajlik a helyszínen.

A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek, és későbbre ígértek tájékoztatást az ügyről.

Több helyszínt is kiüríthettek

A Szolnok Hangja Facebook-oldal beszámolója szerint este nyolc óra körül nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök az autóbusz-állomáshoz. A bejegyzés szerint az épületet kiürítették, és az ott dolgozókat is kiküldték.

A helyi oldal arról is beszámolt, hogy a Kossuth téren található egyik szórakozóhelyen, valamint a Söráriumban is intézkedtek a rendőrök. Információik szerint közveszéllyel való fenyegetés miatt több helyszínt is érinthet a vizsgálat.