Rétvári Bence: Magyar pont az ellentétét csinálja, mint Antall József

Ez egy demokratikus gyásznap volt

– emlékezett Rétvári a hétfői napra, indokolva, hogy miért maradtak távol az üléstől. A KDNP frakcióvezetője egyben az ellenzék ellenzékének nevezte a Tisza Pártot.

Rétvári szerint Magyar pont az ellentétét csinálja annak, amit Antal József tett. A rendszerváltást követő első miniszterelnökkel szemben Magyar nem viselkedik tiszteletteljesen és emberségesen a vitapartnereivel és politikai ellenfeleivel.

Török Gábor megjegyzését is idézte Rétvári, aki szerint sokkal konszolidáltabb volt a Tisza parlamenti működése, amikor múlt héten Magyar a NATO-csúcs miatt távol maradt az üléstől.

Egyben felkérdezte Magyart, hogy lesz-e következménye Kulcsár Krisztián tiszás képviselő parlamenti trágárkodásának, illetve annak, hogy a rendőrség kiszállt egy fideszes influenszerhez.