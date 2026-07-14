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Gulyás: nem hagytuk cserben a szavazóinkat, mert már nem is szavazhatnak ránk többé

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 14. 09:35
Mohos Márton / 24.hu

Magyar napirend előtti felszólalásában semmi rendkívülit nem hallott Gulyás Gergely, aki szerint az ellenzék tanácsadójának szegődött a miniszterelnök. Tudathasadásos állapotnak nevezte ezt, mert szerint a kormánynak inkább kormányoznia kellene és megvalósítani az azonnali ígéreteiket.

Visszautasította, hogy cserbenhagyták volna a szavazóikat, hiszen ezek az emberek már többet nem szavazhatnak rájuk, mert a Tisza elvette a fideszes és KDNP-s képviselők nagy részétől a lehetőséget, hogy négy év múlva megválasszák őket – monda.

Erre és a köztársasági elnök elleni megalázó bánásmódra sincs példa a civilizált világban szerinte.

„Ezért az a lehető legkevesebb, hogy mi ettől a vitától távol maradtunk” – tette hozzá.

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