„Szabadnak lenni sok melóval jár” – saját tanárai tulajdonába kerül a Budapest School

Nem biztos, hogy most jött el az idő. Most tudtuk megcsinálni

– mondja Halácsy Péter, a Budapest School (BPS) alapítója, amikor arról kérdezzük, miért éppen most jutott el egy ekkora struktúraváltásig az intézmény. A Budapest School ugyanis egy jelentős mérföldkőhöz érkezett: a korábbi befektetők fokozatosan átadják a helyüket az iskola működtetőinek, azaz a tanároknak, iskolavezetőknek és más munkatársaknak.

A tervek szerint az iskola irányítása így egyre inkább azok kezébe kerülhet, akik minden nap működtetik azt. Ennek apropóján látogattunk el a Budapest School Breznóba, amely 2017-ben jött létre a hálózat egyik első általános iskolás csoportjaként. Itt az alapító mellett két olyan pedagógussal is beszélgettünk, akik maguk is csatlakoznak a BPS jövőbeli tulajdonosaihoz – de előbb még kicsit visszarepülünk az időben a kezdetekhez.

A Budapest School 2015-ben jött létre, 2018–2020 között pedig körülbelül 600 millió forint befektetői tőke bevonásával biztosította, hogy nagy, országos, államilag elismert iskola lehessen. Tavaly nyárra elérték, hogy a hálózat önfenntartó legyen, ezért az alapítók a munkatársakkal közösen átalakítják a tulajdonosi struktúrát: kivásárolják a befektetőket, és átadják a tulajdonosi jogokat a munkatársaknak.

A módosított modellben egy munkatársakból álló új egyesület veszi át a Budapest School tulajdonjogát, illetve a BPS üzemeltetési feladatait, így a tanárok, munkatársak válhatnak tényleges és egyenrangú tulajdonostársakká.