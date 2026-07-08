Sztrájkolni fognak a magyarországi Ikea-üzletekben

Várhatóan mindhárom magyarországi Ikea-üzlet dolgozói figyelmeztető sztrájkba lépnek a következő napok folyamán, miután sikertelenül zárultak a béremelésről folytatott tárgyalások, írja a Mérce a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökére, Karsai Zoltánra hivatkozva. Az IKEA 1990 óta van jelen Magyarországon, azóta nem történt még sztrájk a budaörsi és a budapesti áruházakban.

A lap szerint a dolgozók körében a korábbi évekre egyáltalán nem jellemző módon 2026 elejétől vált egyre feszültebbé a hangulat, miután a cég először azt kommunikálta, hogy egyáltalán nem lesz béremelés az idei évben. Ezt a kijelentést az Ikea úgy korrigálta, hogy nem január 1-től várható a fizetések növelése, hanem az év folyamán később. Karsai szerint mindezt azután tette, hogy a 2025-ös évre rekordbevételről kommunikáltak.

Korábban megírtuk, hogy a magyarországi Ikea-áruházakban „Ready to strike” és „Sztrájk készültség” feliratú kitűzőket kezdtek el viselni a dolgozók a ruházatukon. Akkor azt írtuk, a szakszervezeti bértárgyalásokhoz kapcsolódó munkavállalói véleménynyilvánításról van szó.

Karsai azt mondta akkor, hogy az Ikea áruházaiban a rendkívül lassan haladó bértárgyalások miatt tartanak csendes demonstrációt a munkavállalók a sztrájkkészültséget hirdető kitűzők viselésével.