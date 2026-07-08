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Belföld

Drámai adat a bezárásokról: továbbra is zuhan a kocsmák száma Magyarországon

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 08. 17:52
Varga Jennifer / 24.hu

Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be – közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) szerdán, a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján.

Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41 ezer 900 volt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-cal csökkent a 2024 végi helyzethez képest.

Kocsmaprogram ide, vagy oda,de az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat.

Tavaly tízezer lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-cel kevesebb, mint 2019-ben.

Népességarányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben – Zala, Veszprém és Somogy – volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyében.

Az előzetes adatok alapján 2025-ben a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, összehasonlító áron az egy évvel korábbit 0,7, a 2019-est 1,4 százalékkal haladta meg. A vendéglátóhelyi forgalom 89 százalékát adó kereskedelmi vendéglátás volumene 0,3 százalékkal kisebb, a munkahelyi vendéglátásé 18 százalékkal nagyobb volt, mint 2019-ben.

A vendéglátás területén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 420 ezer forint – kedvezményekkel nettó 294 ezer forint – volt 2025-ben, ami 9,0 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Ugyanakkor a vendéglátásban dolgozók átlagkeresete továbbra is az egyik legalacsonyabb volt az ágazatok között, a nemzetgazdasági átlag 60 százalékának felelt meg.

Magyarországon az éttermi vendéglátásra vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs az Európai Unióban a második, a turizmusfejlesztési hozzájárulással együtt pedig az ötödik legalacsonyabb. Ugyanakkor az áfakulcsok alkalmazását érintő hazai szabályozás egyszerűsítésére, illetve kiterjesztésére továbbra sem került sor – jelezte az MVI.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete közölte: évente közzéteszik a vendéglátásról szóló statisztikai helyzetjelentést, amit a korábbi évekhez hasonlóan Zerényi Károly, az MVI elnöki tanácsadója készített főként a KSH, illetve részben a HOTREC által publikált adatok felhasználásával.

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