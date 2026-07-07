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Belföld

Rákay Philip 100 millió forint osztalékot vett ki a cégéből

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 07. 14:30
Varga Jennifer / 24.hu
Feleannyit, mint tavaly.

Leadta a 2025-ről szóló éves beszámolóját a Norton Consulting Zrt. nevű tanácsadócég, amelynek egyedüli tulajdonosa Rákay Philip, írja a Hvg.hu. A cég május 12-én úgy döntött, hogy a 125,9 millió forint profitból 100 millió forintot kivesz osztalékként, a többi 25,9 milliót hagyja bent az eredménytartalékban.

A vállalat 372 millió forint bevételt szerzett tavaly, ebből jött le 82,7 millió forint közelebbről nem részletezett kiadás az „egyéb ráfordítások” soron, 32,5 millió értékcsökkenési leírás és 9,8 millió forint személyi jellegű ráfordítás, írja a lap.

Ez jelentősen eltörpül a 2024-es év 1,3 milliárdos profitja mellett, akkor 200 millió forint osztalékot vett ki a cégből Rákay.

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