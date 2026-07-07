Kátai-Németh Vilmos: Az a cél, hogy olyan örökbefogadási rendszer jöjjön létre, amelyben a gyermek nem szám, nem ügy, nem adatlap, hanem ember

Az elmúlt évek egyik fontos tanulsága, hogy az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni – közölte a szociális és családügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos azt írta: fontos eredménynek tartják, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését.

Ez nem a munka vége, hanem a kezdete: december 31-ig van idő arra, hogy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat szülessen

– tette hozzá.

A kormány ígéretéhez híven már zajlanak az egyeztetések azokkal a szakmai partnerekkel, akik pontosan látják, mi történik a terepen, és mit jelent egy örökbefogadás a gyermek, az örökbe fogadni szándékozó szülő és a rendszer oldaláról – jelezte, hangsúlyozva, hogy gyermekek egész életére ható kérdésekben nem lehet elefántcsonttoronyból, felülről dönteni.

Mint közölte, az elmúlt napokban egyeztettek az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok képviselőivel; hétfőn Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint harminc civil és szakmai résztvevővel ült le beszélgetni az örökbefogadás jövőjéről.

A miniszter kiemelte, hogy ez még nem a folyamat lezárása és nem is az utolsó egyeztetés, de a megbeszélések egyik fontos tanulsága már most megerősítette azt, amit eddig is tudtak: az örökbefogadásban az emberi figyelmet nem lehet automatikus rendszerrel kiváltani, látni kell a gyermeket, ismerni kell az örökbe fogadni szándékozó szülőt, érteni kell az élethelyzeteket, a veszteségeket, a motivációkat, a kockázatokat és az erőforrásokat.

Most nem az a cél, hogy gyorsan kipipáljunk egy jogszabályt. Az a cél, hogy olyan örökbefogadási rendszer jöjjön létre, amelyben a gyermek nem szám, nem ügy, nem adatlap, hanem ember. A következő hónapokban folytatjuk az egyeztetéseket. Az új javaslatnak azok tapasztalataira kell épülnie, akik értik az örökbefogadás valódi tétjét: minden döntés egy gyermek egész életére hat

– fogalmazott Kátai-Németh Vilmos.