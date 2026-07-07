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Belföld

Karácsony: Budapest a Kúrián aratott győzelmet Sára Botond ellen

Karácsony Gergely
Kőrös Gábor / 24.hu
Karácsony Gergely főpolgármester
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 07. 13:59
Karácsony Gergely
Kőrös Gábor / 24.hu
Karácsony Gergely főpolgármester
A Kúria jogszerűnek találta a főváros költségvetését, miközben az Országgyűlés hatályon kívül helyezte a fővárosnak szánt „segélyhitelről” szóló törvényt.

Budapest ismét jogi győzelmet aratott a korábbi kormányzati politikával szemben – írta keddi Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemelte, hogy a Kúria elutasította Sára Botond volt főispán érveit, és kimondta: a főváros költségvetése törvényes és közgazdaságilag megalapozott.

Bár a döglött oroszlán legyőzésének kétes a sportértéke, úgy alakult, hogy a bukott kormány Budapest-ellenes politikája most kapta az utolsó kegyelemdöféseket.

A főpolgármester üdvözölte azt is, hogy az Országgyűlés hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelről szóló törvényt. Karácsony szerint a jogszabály valójában arra szolgált volna, hogy a Budapesttől elvont források egy részét hitelként adják vissza a városnak.

A bejegyzésben hangsúlyozta, hogy Budapest nem engedett a nyomásnak, hanem jogi és politikai eszközökkel védte meg a város működőképességét és autonómiáját.

Ugyanakkor hozzátette: a mostani döntések önmagukban nem javítják a főváros pénzügyi helyzetét.

Szerinte Budapest jövője továbbra is a kormánnyal kötendő megállapodáson múlik, és azt reméli, hogy az állami költségvetés várható felülvizsgálata után ősszel új Budapest–kormány megállapodás születhet, amely lezárja a fővárossal szembeni konfliktusos időszakot.

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