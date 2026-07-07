18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány

Hegedűs Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról. Ehhez módosítani kell egy még Pintér Sándor által hozott 2022-es belügyminiszteri rendeletet, mert a Nemzeti Drog Fókuszpont jelzése alapján 18 új pszichoaktív anyag (dizájnerdrog) jelent meg az EU-ban. Azok még nem szerepelnek Magyarországon az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján.

A más tagállamokban már azonosított anyagok a listára vételükkel a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnek: előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk vagy fogyasztásuk büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Azt írták: ezek a vegyületek veszélyesebbek lehetnek a fogyasztókra nézve, mint a hagyományos drogok, a korábban megjelent, új pszichoaktív anyagok.

A kormány a dizájnerdrogok terjedésével szembeni hatékony fellépéssel minimalizálná az azok fogyasztásából eredő egészségügyi, szociális problémákat. A társadalmi egyeztetés a vegyületek alapján formalitás, a szakemberek ezeket a pszichoaktív anyagokat általában is nagyon veszélyesnek tartják, mert összetételük mellett sokszor a hatásuk is bizonytalan.

A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt rendelete a kihirdetését követő 3. napon lép majd hatályba, a módosítás után már 426 vegyület szerepel a listán.

Új pszichoaktív anyagként tarják számon az EU-ban azt a tiszta formában/készítményben található vegyületet, amelyre nem érvényesek az ENSZ kábítószerről, pszichotrop anyagokról szóló egyezményei, de az egyezmények hatálya alá tartozó anyagokéhoz hasonló egészségügyi, társadalmi kockázatot jelent.