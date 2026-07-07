Gyömrő polgármestere szerint közel százezer kiló veszélyes hulladékot rejtettek el a városban

1300 liter erősen tűz- és robbanásveszélyes dimetil-amin, 12.000 liter akrilamid- polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék, 200 liter kénsav – csak néhány tétel abból a több százból, amely egy elhagyott raktárépületben található a Pest vármegyei Gyömrőn. A nagy mennyiségű veszélyes hulladék több mint egy évtizede van eldugva egy az állam tulajdonában álló épületben

– írta keddi közleményében Kisberk Szabolcs, a település polgármestere.

Mint fogalmazott, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amivel az előző városvezetés pontosan tisztában volt. „Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben egy környezetbiztonsági cég fel is mérte az elhagyott épületben tárolt anyagokat, és megállapította, hogy összesen 97.561 kiló veszélyes hulladék és további 66 ezer kilogramm nem veszélyes hulladék van elrejtve. Az akkori városvezetés Gyenes Levente polgármestersége idején nem tett semmit, sőt a vizsgálati dokumentumok el is tűntek a városháza irattárából” – tette hozzá.

Gyömrő város jelenlegi polgármestere, amint tudomást szerzett a veszélyes anyagokról, azonnal a térség országgyűlési képviselőjéhez, Balajti Istvánhoz fordult, az állam segítségét kérve a veszélyes hulladék mihamarabbi elszállításában és a terület megtisztításában.

Az országgyűlési képviselő rögtön jelezte a súlyos helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak is

– zárta a közleményt Kisberk.