Szakértő: Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Groupama Arénában

291 hibát találtak a Ferencváros stadionjában, a 2014-ben átadott Groupama Arénában, melyek közül 245 a kivitelezés hiányosságaira vezethető vissza. A szakértők szerint ezek „hibás teljesítésnek” minősülnek, vagyis a stadion nem minden elemében az eredeti terveknek megfelelően épült meg – derül ki a Telex birtokába került, 2025-ben készült igazságügyi szakértői jelentésből.

A dokumentum egyik legsúlyosabb megállapítása szerint a lelátószerkezet egyes részein szerkezeti károsodások alakultak ki, amelyek következtében kisebb és nagyobb, akár ökölméretű betondarabok hullottak le az alsó kerengőre. A szakértők úgy vélték, hogy a lehulló darabok – méretük és esési magasságuk alapján – akár életveszélyes sérülést is okozhattak volna.

A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került, közpénzekkel alaposan megtámogatott stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik, és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó, szakszerűtlenül rögzített korlátokat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartóssági követelményeket, ezért javításuk sürgető.

Már az építkezés során is jelentkeztek problémák

A jelentés szerint a problémák nem új keletűek: hasonló hibák már az építkezés során, illetve az átadást követő 3, 5 és 10 éves garanciális vizsgálatok során is felmerültek. A felső kerengőt tartó egyes szerkezeti elemeket már az építés idején is meg kellett erősíteni.

Az üzemeltető Sportfive Hungary Kft. közölte, hogy a feltárt hiányosságokról értesítette a stadion vagyonkezelőjét, az FTC-t, a javításokat pedig garanciális keretek között végzik. A Market Zrt. szerint a hibák egy előregyártott vasbeton elem gyártási pontatlanságára vezethetők vissza, a szükséges beavatkozásokat elvégezték, és a stadion jelenleg statikai és műszaki szempontból biztonságos állapotban van. A javítások költségéről egyik érintett fél sem közölt részleteket.