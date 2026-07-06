Ruff Bálint elnézést kért polgármesterek fenyegetése miatt

Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő, korábbi közlekedési államtitkár kérdezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert azzal a címmel, hogy Ki védi meg a polgármestereket?

A képviselő felidézte hogy a minap nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az hallható, hogy egy tiszás országgyűlési képviselő egy katolikus iskola óvodai bálján azt mondta a polgármestereknek, hogy „melegen ajánlja, kössenek vádalkut”. A fideszes képviselő azt mondta, több polgármester is megkereste emiatt felháborodva, visszautasítva a képviselőjük szavait. Nagy Bálint azt kérdezte, mit üzen ezzel a polgármestereknek a kormánypárti országgyűlési képviselő. Az ellenzéki képviselő arról is kérdezte a minisztert, elhatárolódik-e büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenettől.

Ruff Bálint a válaszában azt mondta, ez egy hiba volt, nem lehet így beszélni. A miniszter úgy fogalmazott: