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A következő élő közvetítés része Ruff Bálint elnézést kért egy fideszes képviselőtől a polgármesterek fenyegetése miatt

Ruff Bálint elnézést kért polgármesterek fenyegetése miatt

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 06. 16:56
Mohos Márton / 24.hu

Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő, korábbi közlekedési államtitkár kérdezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert azzal a címmel, hogy Ki védi meg a polgármestereket?

A képviselő felidézte hogy a minap nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az hallható, hogy egy tiszás országgyűlési képviselő egy katolikus iskola óvodai bálján azt mondta a polgármestereknek, hogy „melegen ajánlja, kössenek vádalkut”. A fideszes képviselő azt mondta, több polgármester is megkereste emiatt felháborodva, visszautasítva a képviselőjük szavait.  Nagy Bálint azt kérdezte, mit üzen ezzel a polgármestereknek a kormánypárti országgyűlési képviselő. Az ellenzéki képviselő arról is kérdezte a minisztert, elhatárolódik-e büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenettől.

Ruff Bálint a válaszában azt mondta, ez egy hiba volt, nem lehet így beszélni. A miniszter úgy fogalmazott:

Ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni. Úgyhogy most elnézés kérek.

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