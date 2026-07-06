Két, szexuálisan kizsákmányolt kiskorút találtak egy emberkereskedelem elleni nemzetközi razzia során Magyarországon

Két kiskorút is szexuális célú kizsákmányolás áldozataként azonosítottak annak az emberkereskedelem elleni nemzetközi akciónak a magyarországi részében, amelyet június 8. és 12. között tartottak – derült ki a rendőrség hétfőn kiadott közleményéből.

A nagyszabású műveletet az Európai Unió szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni együttműködési keretének (EMPACT) égisze alatt szervezték. Az akcióban 59 ország és négy nemzetközi szervezet, az Europol, a Frontex, az Interpol és az Ameripol vett részt. Magyarországon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hangolta össze a végrehajtást.

A rendőrség közlése szerint Magyarországon hét áldozatot azonosítottak. Hárman szexuális célú kizsákmányolás sértettjei voltak, közülük ketten kiskorúak. Négy felnőttet kényszermunka áldozataként azonosítottak.

Az akcióban 15 magyar állampolgárt hallgattak ki gyanúsítottként: 12 ember ellen szexuális célú, kettővel szemben munkacélú, egy ellen pedig koldultatás céljából elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indult eljárás.

A hazai végrehajtásban közel 1500-an vettek részt. Összesen 5103 embert, 1847 járművet, 673 helyszínt és 4565 okmányt ellenőriztek. A helyszínek között szolgáltató szektorbeli üzletek, szórakozóhelyek, magánlakások, masszázsszalonok, mezőgazdasági területek, vállalkozások és határátkelők is voltak. A rendőrség szerint

Baranya,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Pest,

Somogy,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Vas

és Zala megyében is voltak rajtaütések.

Az elfogások és gyanúsítotti kihallgatások szexuális vagy munkacélú kizsákmányolás, emberkereskedelem és kényszermunka, valamint gyermekprostitúció kihasználásának gyanújához kapcsolódtak.

A megyei kormányhivatalok 86 munkavégzési helyen 88 munkáltatót, 381 munkavállalót és 416 okmányt ellenőriztek, de emberkereskedelem vagy kényszermunka áldozatává vált személyt nem azonosítottak. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai 103 helyszínen 351 külföldi állampolgárt és 473 okmányt ellenőriztek, de ezeknél az ellenőrzéseknél sem észleltek emberkereskedelemre vagy kizsákmányolásra utaló jelet.