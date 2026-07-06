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Belföld

Riasztópisztolyokból kialakított éles fegyvereket hoztak be illegális cigarettás dobozok alá rejtve

Rendőrség / police.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 06. 11:57
Rendőrség / police.hu
A kézműves fegyvereket egy koszovói buszban hozták be az országba.

A készenléti rendőrség (KR NNI) szegedi nyomozói és a NAV munkatársai június 24-én az M5-ös autópálya balástyai lehajtójánál átvizsgáltak egy koszovói turistabuszt, ugyanis arra gyanakodtak, hogy a járműben illegális termékeket hoztak be Magyarország területére.

A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak. Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy

a lefoglalt tárgyak gáz- és riasztófegyverekből átalakított, 7,65 milliméteres kaliberű éles lőfegyverek. Az egyikben hat lőszer is volt.

A police.hu azt írja, hogy a nyomozók a busz egyik 42 éves sofőrét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

Rendőrség / police.hu

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