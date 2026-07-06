Vizsgálat indult Bohár Dániel parlamenti munkája miatt

Vizsgálatot rendelt el Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi tevékenysége miatt – írja a Telex a parlament sajtóosztályának válasza alapján.

A lap azért kereste meg az Országgyűlés sajtóosztályát, mert Bohár az utóbbi hetekben többször is az Országházból jelentkezett videós anyagokkal, politikusokat kérdezett, és a Telex tudósítói is több alkalommal látták az épületben. A portál arra volt kíváncsi, Bohár milyen akkreditációval dolgozik az Országházban.

A válasz szerint Forsthoffer Ágnes több országgyűlési képviselő jelzése után vizsgálatot rendelt el. A parlament sajtóosztálya azt írta a Telexnek, hogy Bohár Dániel

a jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodott az Országházban.

Sajtóbelépő híján nem végezhetne tudósítói tevékenységet

A házelnöki rendelkezés alapján az Országgyűlés épületeiben sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek. A Telexnek küldött válasz szerint a házelnök az ügy teljes körű kivizsgálása érdekében megkeresi az érintetteket, és a nyilatkozataik alapján dönt.

A portál kereste a Fidesz-frakciót és Bohár Dánielt is. A Fidesz a cikk megjelenéséig nem reagált. Bohár SMS-ben azt írta a Telexnek, hogy nem áll szerződéses viszonyban a Fidesz-frakcióval, és juttatást sem kap tőlük. A többi kérdésre érdemben nem válaszolt, viszont azt állította, hogy a lap kérdései szerinte azt mutatják, a lap és a Tisza-frakció „összedolgozik”.

Bohár Dániel korábban a Megafon egyik legismertebb arca volt, de az utóbbi időben ellenzéki riporterként hivatkozik magára, és saját klubot is indított tevékenyége finanszírozására.