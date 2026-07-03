Pusztító porvihar volt az M1-esen – videó

Az M1-es autópályán a bábolnai pihenő és a komáromi csomópont között a viharos szél felkavarta a környező területekről a port, jelentősen lecsökkent a látótávolság szerdán – írta a Kisalföld.

A tomboló porviharról olvasói felvételt is kaptak, a kamionos ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: „Szerencsére elkezdett esni, és onnantól jobb volt a látótávolság, de nagyon ijesztő volt”.

2023 tavaszán egy pusztító porvihar horrorbalesetet okozott az M1-es autópályán; a tömegbalesetben egy ember meghalt, 39-en pedig megsérültek.