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Belföld

Pusztító porvihar volt az M1-esen – videó

Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803254279, Fotó: Fotó 24Hu
admin Török László
2026. 07. 03. 11:15
Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803254279, Fotó: Fotó 24Hu

Az M1-es autópályán a bábolnai pihenő és a komáromi csomópont között a viharos szél felkavarta a környező területekről a port, jelentősen lecsökkent a látótávolság szerdán – írta a Kisalföld.

A tomboló porviharról olvasói felvételt is kaptak, a kamionos ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: „Szerencsére elkezdett esni, és onnantól jobb volt a látótávolság, de nagyon ijesztő volt”.

2023 tavaszán egy pusztító porvihar horrorbalesetet okozott az M1-es autópályán; a tömegbalesetben egy ember meghalt, 39-en pedig megsérültek.

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