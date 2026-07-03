Ötéves kisfia mellett esett össze egy férfi a metrón

Megállt a szíve és ötéves autista kisfia mellett esett össze egy 46 éves apa a metrón Budapesten három hete – számolt be az esetről az RTL Híradó. Az apa és fia az M3-as metrón utazva éppen az óvodába tartottak a Nagyvárad tér felé, amikor a férfi a metrón minden előzmény nélkül összeesett.

A helyszínen volt egy orvos és egy orvostanhallgató is, ők kezdték el újraéleszteni a férfit.

A férfi életéért 42 percig küzdöttek, majd a mentők kórházba vitték, állapota azóta már stabil, a tervek szerint jövő héten engedhetik majd ki. A kisfiú anyja azt mondta, hogy a gyermeket nagyon megviselték a történtek.