Egy férfi végzett volt feleségével, majd megpróbálta felrobbantani a hatóságok kiérkező embereit, ezért életfogytig tartó fegyházra ítélték.

A Zalaegerszegi Törvényszék közleménye szerint a somogyi vádlott és a néhai sértett 2024 márciusában elváltak, majd a nő Nagykanizsára költözött akkori élettársához, és nem kereste a kapcsolatot a vádlottal. A férfi ezt nem tudta feldolgozni, öngyilkosságot kísérelt meg, megrongálta a sértett és ismerősei gépjárműveit, és több alkalommal megfigyelte a nőt.

A vádlott a megfigyelések miatt tudta, hogy a nő reggelente mikor indul munkába, így 2024. szeptember 16-án azzal a szándékkal érkezett Nagykanizsára, a nő munkahelyéhez, hogy erőszakkal közös családi házukba viszi, és megöli. A nő kezét hátrabilincselte, és akarata ellenére vidékre vitte.

Erőszakkal bevonszolta a házba, majd a sértett telefonjáról üzenetet küldött a nő élettársának arról, hogy az eszköz hamarosan le fog merülni.

Ezután a volt házaspár veszekedett, a vádlott megragadta a sértett nyakát, majd a házban található ragasztószalaggal három-négy alkalommal körberagasztotta a fejét úgy, hogy a szalag a sértett száját és orrát is elfedte, így a nő megfulladt.

Miután a férfi megölte volt feleségét, elhatározta, hogy felrobbantja a házat. A bejárati ajtó mögé, a padlóra öngyújtót ragasztott, hogy a gáz mindenképp berobbanjon, a láng gyújtótávolságán belülre pedig egy benzint tartalmazó műanyag kannát rakott, melynek nyílásába üzemanyaggal átitatott rongyot tömött.

Ezen felül a nyíló ajtón belül egy teljesen megnyitott gázpalackot is elhelyezett, amelynek robbanása esetén a repeszhatás közvetlenül az ajtóban álló személyt érte volna.

A vádlott annak biztos tudatában készítette el a csapdát és hagyta el a települést, hogy az ingatlanhoz rövid időn belül megérkeznek a rendőrök és a tűzoltók.

A csütörtökön megtartott tárgyaláson a bíróság bűnösnek találta a vádlottat előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, közveszélyokozás kísérlete, illetve lopás és négyrendbeli rongálás miatt.

A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a bíróság, hogy a robbanás nem valósult meg, a cselekmény kísérleti szakban maradt.

Végül a bíróság a férfit fegyházban letöltendő, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, és megállapította, hogy a vádlott leghamarabb 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyész az ítélettel szemben három nap gondolkodási időt tartott fent. A vádlott enyhítésért, védője pedig elsősorban a cselekmény minősítésének megváltoztatása, másodsorban enyhítés miatt fellebbezett, ezáltal az ítélet nem jogerős. (via MTI)