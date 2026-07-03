Egy élettársi kapcsolatban élő pár csaknem tíz és fél millió forint értékű zárjegy nélküli cigarettát akart külföldre vinni és eladni. A Kazincbarcikai Járásbíróság ezért folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt elítélte őket.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint az elsőrendű vádlottat, a férfit a bíróság nem jogerősen 3 év szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra, míg a nőt a bűncselekmény bűnsegédjeként 2 év – 3 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte.

Az élettársak kamionsofőrként dolgoztak, emellett a nő tartotta karban és takarította a járművet, melynek egyik kulcsa mindig nála volt. A pár tudott arról, hogy a kamion pótkocsijában rejtett rekeszt alakítottak ki. A férfi ismeretlen személytől, ismeretlen körülmények között többször is nagy mennyiségű, adózatlan, zárjegy nélküli cigarettát szerzett meg, amelynek mennyisége jóval meghaladta a személyes felhasználás körét. A férfi célja az volt, hogy a cigarettát továbbértékesítse és ezzel rendszeres haszonra tegyen szert, írta hatóság.

Az elsőrendű vádlott a megszerzett cigarettát a nő segítségével a pótkocsi rejtett rekeszébe pakolta, és az árut külföldi célállomásra akarta elszállítani Magyarország területéről.

A közlemény szerint két évvel ezelőtt az adóhatóság a szlovák határ mellett fekvő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánréve külterületén ellenőrizte a Nyitráról az Egyesült Királyságba tartó szerelvényt. A rakomány nélküli tehergépjármű pótkocsijának rakterében, a dupla hátfalban csaknem 4000 csomag, míg a vontató fülkéjének hátsó burkolata alatt több mint 1000 csomag, magyar adójegy nélküli cigarettát találtak, mintegy 10 és fél millió forint értékben. Mindezek eredetét, birtokban tartásának jogszerűségét a férfi nem tudta igazolni.

Ítélethozatalkor a bíróság súlyosító körülményként értékelte az elsőrendű vádlott esetében a büntetett előéletét, a folytatólagosságot és azt, hogy felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Enyhítő körülmény volt mindkettőjük vonatkozásában, hogy beismerték tettüket, illetve a másodrendű terhelt esetében a nő büntetlen előélete és a bűnsegédi elkövetés. (via MTI)