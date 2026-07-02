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Belföld

Az egyik leggazdagabb máltai üzletember 150 ezer euróért ölethette meg az oknyomozó újságírót

STRINGER / AFP
Yorgen Fenech (középen).
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 02. 07:13
STRINGER / AFP
Yorgen Fenech (középen).
Daphne Caruana Galiziával egy autójába rejtett bomba végzett 2017-ben.

Kilenc évvel a Daphne Caruana Galizia elleni merénylet után Valettában megkezdődött a tárgyalás, amely során Yorgen Fenechet, Málta egyik leggazdagabb üzletemberét azzal gyanúsítják, hogy 150 000 eurót fizetett három bérgyilkosnak az oknyomozó újságíró meggyilkolásáért, írja a Guardian.

Caruana Galiziával egy autójába rejtett bomba végzett 2017-ben. A magazinkiadó, újságíró és blogger az ország egyik legismertebb médiaszereplője volt. A kormányzati és üzleti élet vezető személyiségeiről szóló riportjai miatt politikusok és támogatóik támadásainak állandó célpontja volt.

Yorgen Fenechet hét évvel ezelőtt tartóztatták le. Számos halasztás és a törvényes fogva tartási idő lejárta után februárban óvadék ellenében szabadon bocsátották.

Az üzletember szerdai tárgyalásán ártatlannak vallotta magát.

Fenech ellen két pontban emeltek vádat: emberölésében való bűnrészesség, és bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt. Az ügyészség életfogytiglani börtönt kért rá.

Az üzletember mellett hat másik férfit vádoltak a gyilkosságban való bűnrészességgel. Fenech az utolsó, aki bíróság elé áll. A hét vádlott közül ötöt már elítéltek, egyikük ellen pedig ejtették a vádat, miután vallomást tett.

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