A választás előtt volt egy 50 milliárdos jó éve Szijj László birodalmának

A választás előtti évben 50 milliárd forint fölé nőtt a Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter jachtoztatásával a címlapokra kerülő Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Group nyeresége – írta a Hvg.hu.

A cégcsoport központi társasága, a Duna Aszfalt Zrt. az elmúlt másfél évtizedben a NER egyik meghatározó építőipari vállalatává vált: sorra nyerte az állami út- és hídépítési közbeszerzéseket, Szíjj érdekeltségei pedig az autópálya-koncessziót működtető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-ben is megjelentek.

A Duna Group ernyője alatt ma már több tucat magyar és külföldi vállalat működik, köztük út- és hídépítő, mélyépítő, alagútépítő, valamint acélszerkezet-gyártó cégek. Tavaly pedig a Duna Aszfalt többségi tulajdont szerzett a csehországi útépítő és közműépítő Valcano a.s.-ben és a román útépítő Euro Strada Srl-ben.

A csoport korrigált adózott eredménye 2025-ben 50,3 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 28,6 milliárdról, miközben a nettó árbevétel 299,7 milliárdról 455 milliárd forintra nőtt.

A lap szerint a csoport az utóbbi időben nagy mennyiségű kötvényt bocsátott ki, így következő évek egyik nagy kérdése az lesz, hogy a cégcsoport miből termeli ki ennek a finanszírozási költségeit, miközben a Tisza-kormány felülvizsgálja azokat a nagy állami infrastruktúra-beruházásokat, amelyek az elmúlt években a Duna Group legfontosabb megrendeléseit adták.