meteorológia
Belföld

Szerdán eleinte hőség és napsütés várható, de aztán beindul a gomolyfelhő-képződés, és jöhet a felhőszakadás

24.hu
admin Spirk József
2026. 07. 01. 07:55
24.hu

Délelőtt még sok napsütés és hőség lesz a jellemző az országban, de közben erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, írta előrejelzésében a HungaroMet. Szerda délutántól többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására is. A gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok kísérhetik.

A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon erős, viharos széllökések is várhatók. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.

Mivel szerdán az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső tájain pedig 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet, a HungaroMet öt megyére – Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, Békés – harmadfokú, a többi megyére másodfokú veszélyjelzést adott ki.

A késő délelőtti óráktól az éjszakába nyúlóan egyre többfelé lehet zivatarok kialakulására lehet számítani, felhőszakadás (25–50 mm), 1-2 cm körüli jég és viharos (60–90 km/h) széllökés kíséretében. Egy-egy intenzívebb cellában akár 90 km/h feletti széllökés és 2 cm feletti jég is előfordulhat. A délutáni, kora esti órákban a Dunántúlon az északnyugati szelet erős vagy viharos (55–70 km/h) széllökések kísérhetik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást
Egy órás csúszás, egy félidő dominancia, szájeltakarásért kiosztott piros lap – így jutott a legjobb 16 közé Mexikó
A Hősök terén vízágyúkkal hűtötték le magukat a nyár legmelegebb napján – Képek
Amerikában képezték fegyveres elfogásokra, Orbánnak sofőrködött is – a meggyanúsított Hajdu János portréja
Lajtoskocsiból vételez vizet egy helyi lakos Döbröcén 2026. június 23-án.
„25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik