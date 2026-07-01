Index: Sulyok Tamás a Tisza új kulcstörvényeit is habozás nélkül aláírta

Sulyok Tamás habozás nélkül aláírta a Tisza új kulcstörvényeit, így a Magyar Közlönyben gyorsan kihirdették a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesterek fizetésének befagyasztását – írta az Index.

A lap kiemelte, hogy a köztársasági elnök a rendelkezésére álló idő kihasználása nélkül, rögtön aláírta a jogszabályokat, vagyis eddig minden törvényt kihirdetett, illetve minden kinevezést aláírt, amire a Tisza-kormány kérte, holott „Sulyoknak ketyeg az óra”.

Magyar Péter a múlt héten ismertette az úgynevezett „Tisztítótűz művelet” részleteit, amelynek részeként nemcsak a köztársasági elnök leváltását kezdeményezik, hanem több más alkotmányos és intézményi változtatást is végrehajtanának.