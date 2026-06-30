Hat embert mentettek ki egy égő lakásból a tűzoltók – Videó a ritka műveletről

Kigyulladt egy társasház második emeleti lakása kedd reggel, Budapest X. kerületében, a Kőbányai úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok továbbterjedjenek, a tüzet sikeresen eloltották.

Az égő lakást egy idős férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni, ám az oltással egy időben további hat embert már csak mentőálarc segítségével tudtak menekíteni a füsttel telt társasházból.

A beavatkozásról videót is közzétettek a katasztrófavédelem Facebook-oldalán:

A tűzoltók kiemelték, hogy a munkájukat a menekülési útvonal szabálytalan leszűkítése is nehezítette. Emiatt felhívták a figyelmet arra, hogy a társasházak folyosói a közlekedés mellett, baj esetén, menekülésre is szolgálnak, az ott tárolt tárgyak tűz esetén emiatt különösen veszélyesek lehetnek. Ezek akadályozhatják a lakók menekülését, ráadásul a tűzoltók munkáját is.