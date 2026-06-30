Radnai Márk: Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával

Facebook-posztban reagált Radnai Márk arra a tegnap megjelent cikkre, amely szerint az édesapja, Radnai László pár nappal a választások után személyesen találkozott Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletemberrel, aki a 444 írása szerint kiváló kapcsolatot ápol Rogán Antal egykori propagandaminiszterrel.

A cikkben megszólaló Radnai László elmondta: az üzletember segítséget kért tőle, hogy hozzon össze egy találkozót a fiával, Radnai Márkkal, a Tisza Párt alelnökével, Magyar Péter kormányfő bizalmasával. Radnai a portálnak azt mondta: „Úgy éreztem, hogy a találkozó célja az, hogy neki abban kell segítség, hogy ő tulajdonképpen kimossa magát”.

A történtekre reagálva Radnai Márk a friss posztjában úgy fogalmaz:

Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával. Tegnap megjelent egy cikk, amely azt próbálja sugallni, mintha rajtam vagy édesapámon keresztül háttéralkukat lehetne kötni. Ezzel párhuzamosan több, egymástól független helyről is ugyanaz jutott el hozzám: vannak, akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni. Ezek nem véletlen egybeesések, ahogy az időzítésük sem az. Szeretném teljesen egyértelművé tenni: nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha. Senkinek nem adtam felhatalmazást arra, hogy a nevemben, a közösségünk nevében vagy rám hivatkozva bárkivel egyeztessen.

Radnai Márk leszögezi: ha bárki azt állítja, hogy őt képviseli, vagy arra hivatkozik, hogy vele egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat. „Régóta kapok jelzéseket, arról, hogy mi történik a háttérben. Ha valaki azt hiszi, hogy ezek a szálak soha nem érnek össze… téved. Mindennek rendelt ideje van” – zárja posztját a Tisza politikusa.