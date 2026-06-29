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Toroczkai szerint olyan diktatúra épül, amihez képest az elmúlt 16 év semmi

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 29. 14:12
Mohos Márton / 24.hu

Magyar Péter beszédét követően a frakcióvezetők reakciói jönnek, elsőként szokás szerint Toroczkai Lászlóé a szó.

A Mi Hazánk elnöke ismét a fideszes múltjával támadta Magyart, majd arról beszélt, ugyan szép szavak hangoztak el arról, hogy hogyan fogja a kormány felszámolni a korrupciót és helyreállítani a jogállamiságot, ám a kormány első 50 napjában csak abszolút filmszínházat lehetett látni, és teljesen más irányba haladnak a folyamatok. Toroczkai szerint Magyar kettős beszédet folytat, nem a jogállamot akarja helyreállítani, ellenben kifejezetten távolodunk attól. Példaként hozta fel, hogy az Alaptörvény-módosítás véleményezésére öt napot adtak csak a népnek. „Mi ez a sietség?” – tette fel a kérdést.

Toroczkai ezt követően azt javasolta Magyarnak, hogy ne álljon itt meg, csökkentsék 1 évre a képviselők megválaszthatósági idejét. A politikus emlékeztetett, hogy Európában sehol sincs ilyen típusú korlátozás, ráadásul számításai szerint a kormány által kezdeményezett társadalmi egyeztetés során mindösszesen a magyarok kevesebb mint 0,3 százaléka véleményezett, ez pedig nem népképviselet. A Mi Hazánk szerint olyan diktatúra épül, amihez képest az elmúlt 16 év is semmi, ugyanott folytatják, ahol az előző kormányzat, csak durvábban.

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