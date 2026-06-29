Pócs, Gulyás és Szűcs Gábor is szót kért, mert Magyar Péter megtámadta őket

Személyes érintettsége okán Pócs János kért szót, aki kijelentette, Magyar Péter azért támadja őt, mert a jászsági képviselő mindent tud róla.

Pócs kikérte magának, hogy senki nem szavazott rá, hiszen őt ötször is megválasztották, Magyar pedig két ciklust néz ki magának maximum. Felvetette még azt is, hogy Magyar a szájára vette azt, hogy Pócs kire szavazott. Pócs János szerint nincs joga ezt firtatnia senkinek, így Magyarnak sem. A fideszes politikus elmondta azt is, hogy Magyar rendszeresen börtönnel fenyegeti őt, de ő „mindig előreengedi majd a miniszterelnököt”.

Szűcs Gábor megint lefocistafeleségezte Magyart, majd arról beszélt, ő ezerszer inkább lesz megafonos, mint diktafonos.

Gulyás kijelentette, hogy ő még Pócsnál is többet tud a minszterelnökről, majd méltatlannak nevezte, hogy Magyar arról beszél, hogy Nagy Márton megtiltotta, hogy köszönjenek neki, úgy, hogy a volt miniszter nem tudja magát megvédeni – és azt is, hogy ez alapján más fideszeseket minősítsen a miniszterelnök.

Kérjen elnézést, legyen kedves!

– vetette aztán oda Gulyás Magyarnak, mondván, az ő emberi minőségét ne vegye a szájára olyan ügyben, amihez neki semmi köze.