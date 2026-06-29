Novák Előd folytatja harcát a szivárványos zászló ellen

A Mi Hazánk alelnöke újra törvényt módosítana az „egyes szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezésének tilalma érdekében”. Novák Előd emlékeztet rá: a jelenlegi jogszabály általános kötelezettségként ugyan előírja, hogy a magyar címer és zászló használatakor mindenki köteles megőrizni azok tekintélyét, méltóságát, ennek dacára az elmúlt években többször kikerült középületek homlokzatára a szivárványzászló.

A parlamenti képviselő megítélése/irománya szerint ez

az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el.

Novák Előd tiltaná a középületeken, illetve azok előtt is a szivárványos zászló elhelyzését.

Családellenes LMBTQ-mozgalomról ír

Indoklása szerint az ugyanis

a közvélemény által kirívó szeméremsértésekkel, család- és közösségellenességgel azonosított LMBTQXYZ-mozgalom

jelképe. A Mi Hazánk képviselője azzal érvel, hogy szerinte a szivárványzászló sértő egy középületen, elhelyezése

lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.

Novák Előd törvénymódosításában felmérésekre, kutatásokra nem hivatkozik, így csak az biztos, hogy folytatja régi harcát a Pride-zászlók ellen. Tavaly egy napirend előtti felszólalásában azt kérte, hogy az Alaptörvénybe is kerüljön be kihelyezésük tilalma a középületekre. Az Orbán-kormány egy határozatában egyébként betiltotta az LMBTQ-zászlók kihelyezését a kormányzati, állami intézményekre.