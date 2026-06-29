Durva bosszút állt a válni akaró férjén egy nő, amiért az felvette a családi pótlékot

Bosszút akart állni a válni akaró férjén egy Füzesabonynál élő asszony, ezért a másfél évvel ezelőtti tanúkihallgatása során azzal vádolta a férfit, hogy bántalmazta őt és a gyermeküket is. Az asszony azt állította, hogy az italozó életmódot folytató férje többször is bántalmazta őt, és ököllel megütötte a kiskorú kislányukat.

Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a nő az egy évvel későbbi tanúkihallgatása során visszavonta a korábbi vallomását, és beismerte, hogy hamisan tanúskodott.

A második kihallgatásakor már azt állította, hogy a férje sem őt, sem közös kiskorú gyermeküket nem bántalmazta korábban, mindezt csak a válásuk és a családi pótlék felvételével kapcsolatos harag miatt állította.

– közölte az ügyész, hozzátéve a Füzesabonyi Rendőrkapitányság ezt követően megszüntette a férjjel szembeni büntetőeljárást.

Az ügyészség pénzbüntetést kért hamis vád bűntettével vádolt nőre, tekintettel arra, hogy már az alapügy befejezése előtt önként feltárta a tettét.

Egy nagymama azért vádolta hamisan az unokáját, mert szerinte jót tenne a rokonának a börtön.