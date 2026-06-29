Alkotmányellenes lehet több mint 15 ezer katona jogállása

A honvédségi reform célja eredetileg az lett volna, hogy a modern haditechnikai beszerzések után a katonák jogállását és mindennapi szolgálati feltételeit is korszerűsítsék, a folyamat azonban a HVG által feltárak szerint belső kormányzati és katonai érdekütközések között csúszott félre.

A lap több, az átalakításra rálátó forrás, köztük Bazsik István, a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) elnöke alapján azt írja: a reform középpontjában a Honvédek Jogállásáról szóló Törvény állt, amely a katonák javadalmazásától a szabadságoláson át a szankciókig szinte mindent szabályozott. Az eredeti elképzelés szerint új kerettörvény készült volna, a részleteket pedig rendeletekben rögzítették volna, ám a tartalmi viták során kiderült, hogy a minisztérium, a vezérkar és a kormányzati központ más-más irányba vinné a reformot.

Bazsik szerint a Honvédelmi Minisztériumban három erőközpont működött:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérkari főnök,

vezérkari főnök, valamint Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár, akin keresztül Orbán Viktor miniszterenlök érvényesíthette az akaratát.

A HVG-nek Bazsik úgy fogalmazott, a különböző javaslatok az egyeztetéseken gyakran kioltották egymást.

A folyamat végül oda jutott, hogy nem új törvény született, hanem a katonák jogállását kormányrendeletbe terelték át. Ez önmagában is feszültséget okozott, mert a katonák lettek az állami szférában az egyetlenek, akiknek jogállását nem törvény, hanem rendelet szabályozza.

A HVG által idézett jogi álláspont szerint azonban ennél is súlyosabb probléma keletkezett: az Alaptörvényt ugyan módosították, hogy a katonák jogállása rendeletben is szabályozható legyen, de a módosítás csak a hivatásos állományra vonatkozott. A kormányrendelet viszont a szerződéses és a tartalékos katonákra is kiterjed. Bazsik István szerint emiatt több mint 15 ezer honvéd jogviszonya alkotmányellenesen lehet szabályozva, amit Frank Evelyn ügyvéd a HVG-nek jogilag pontos állításnak nevezett.

Beszántották a szakszervezetet, nyomás alá helyezték az érdekvédőket

A cikk szerint az érdekképviselet mozgástere is beszűkült. A 12. alkotmánymódosítás kimondta, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai jogállásukkal összefüggésben nem alapíthatnak és nem működtethetnek szakszervezetet, ezért a korábbi Honvéd Szakszervezet Honvéd Érdekképviseleti Szervezetként működött tovább. Bazsik azt állította, amikor a HJKR-rel kapcsolatos alapjogi memorandumot benyújtották, a minisztériumban nyomást helyeztek rájuk, hogy a kritikák ne kerüljenek nyilvánosságra.

A katonák számára a legkézzelfoghatóbb változást a szabadságok, a túlórák és a pótlékok rendszerének átalakítása jelentette. A HVG szerint a szabadság helyébe lépő szolgálatmentesség sokaknál kevesebb valódi szabadnapot eredményezett, mert az érintetteknek ezekben az időszakokban is elérhetőnek kell maradniuk. A túlórák és pótlékok megszüntetése ugyan valós visszaélésekre adott választ, de a lap forrásai szerint több területen túlzott korlátozást és új bérfeszültségeket hozott.

Az új illetményrendszerben a parancsnokok nagyobb mozgásteret kaptak a bérek differenciálására, de Bazsik szerint ehhez nem társult elég objektív szempontrendszer. Feszültséget okozott az is, hogy

az új haditechnikai eszközökre toborzott újoncok sokszor jobban kerestek, mint az évtizedek óta szolgáló katonák.

A HVG szerint az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a katonák megtartását nevezte meg elsődleges célnak. A lap úgy tudja, 2027 elejétől újra törvényben szabályoznák a honvédek jogállását, visszahoznák a szolgálati nyugdíj valamilyen utódintézményét, és a decentralizált bérgazdálkodás helyett ismét központi rendszert vezetnének be.

A cikk végkövetkeztetése szerint a honvédségi reform azért bukott meg, mert egy modern, nagyvállalati szemléletű rendszert próbáltak ráültetni egy olyan szervezetre, amelynek humánpolitikai és belső kulturális problémái évtizedek óta megoldatlanok.