hőségtűz
Belföld

Tűz ütött ki az ország több pontján

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 27. 16:42
Szajki Bálint / 24.hu
Szántó, learatott gabona és szemét is kigyulladt.

A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján tűz ütött ki: a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat délután

Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, emellett harmadfokú hőségriasztást adtak ki az egész országra.

A katasztrófavédelem egységei az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz.

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