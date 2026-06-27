Tűz ütött ki az ország több pontján

A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján tűz ütött ki: a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat délután

kigyulladt egy szántó Pápoc és Kemenesmagasi között, az első becslések szerint húsz hektárt érintenek a lángok, a tűz elérte az erdőt is,

nagy mennyiségű, felhalmozott szemét gyulladt ki Tatabányán,

Acsád külterületén pedig a learatott és még lábon álló gabona égett le nagyjából harmincöt hektáron.

Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, emellett harmadfokú hőségriasztást adtak ki az egész országra.

A katasztrófavédelem egységei az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz.