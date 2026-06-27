budapest pride 2026lmbtq-közösség
A következő élő közvetítés része Karácsony: Én akarom összeadni az első azonos nemű párt Budapesten

Annus Szabolcs Sammy: 2027-ben Szegeden is lesz Pride

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 06. 27. 18:50
Adrián Zoltán / 24.hu

Annus Szabolcs Sammy szociológus arról beszélt, hogy a húszas éveiben kezdett el aktivizmussal foglalkozni, azt követően, hogy egy hosszabb folyamat eredményeként el tudta fogadni önmagát.

A szegedi Partiscum Egyesület elnökségi tagja, aki fontosnak tartja, hogy most már nem csak a budapesti, hanem a vidéki aktivizmus is jelen van.

Április 12-én visszakaptam a reményt,

jelentette ki és saját bevallása szerint a választást követő napokban többször is elsírta magát az örömtől. Megjegyezte, tudja, hogy a teljes változás még odébb van, de arra kérte a kormányt a résztvevőkkel együtt, hogy ne vegye el az LMTQ-közösségtől még egyszer a reményt.

Az aktivista ezt követően bejelentette, hogy 2027-ben megrendezik az első Szeged Pride-ot.

Adrián Zoltán / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Idea Intézet: Több évtizedes mélyponton a Fidesz
Mi lesz a közszolgák egymillió forintos otthontámogatásával?
Csak a holttestét találták meg az eltűnt szigetszentmiklósi kisfiúnak
Kvíz: Melyik Tom Hanks-film látható a képen?
Karácsony: Én akarom összeadni az első azonos nemű párt Budapesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik