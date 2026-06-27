Annus Szabolcs Sammy: 2027-ben Szegeden is lesz Pride

Annus Szabolcs Sammy szociológus arról beszélt, hogy a húszas éveiben kezdett el aktivizmussal foglalkozni, azt követően, hogy egy hosszabb folyamat eredményeként el tudta fogadni önmagát.

A szegedi Partiscum Egyesület elnökségi tagja, aki fontosnak tartja, hogy most már nem csak a budapesti, hanem a vidéki aktivizmus is jelen van.

Április 12-én visszakaptam a reményt,

jelentette ki és saját bevallása szerint a választást követő napokban többször is elsírta magát az örömtől. Megjegyezte, tudja, hogy a teljes változás még odébb van, de arra kérte a kormányt a résztvevőkkel együtt, hogy ne vegye el az LMTQ-közösségtől még egyszer a reményt.

Az aktivista ezt követően bejelentette, hogy 2027-ben megrendezik az első Szeged Pride-ot.