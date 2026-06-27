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A HVIM szivárványos zászlókat tépett le az Erzsébet hídról

szivárványos zászló
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 06. 27. 13:50
szivárványos zászló
Szajki Bálint / 24.hu

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) közlése szerint aktivistáik szombaton eltávolították a szivárványos zászlókat a budapesti Erzsébet hídról, amelyen a Pride menet is áthalad majd. Állításuk szerint „nincs kint egy sem”, a zászlókat összegyűjtötték, majd „veszélyes hulladékként” a Városházára vitték, egy kukászsákban dobták be a kapun. A rudakat a helyszínen hagyták, ahogy azokat a magyar zászlókat is, amelyet a főváros rakatott ki a szivárványosak mellé.

A szervezet úgy fogalmaz, akciójukkal azt akarták megmutatni, hogy szerintük „van még magyar ellenállás”, és képesek „összefogni a tradícióink védelmében”. Hozzátették, számolnak azzal, hogy az ügy miatt eljárás is indulhat ellenük.

Ez már nem az első ilyen incidens a héten. A 24.hu is beszámolt arról, hogy a rendőrség elfogta és kihallgatta azt az 58 éves férfit, aki az Erzsébet hídról szivárványos zászlókat dobott a Dunába; a gyanúsított beismerte a tettét, és szabadlábon védekezik. Novák Előd, a Mi Hazánk parlamenti képviselője jelezte, hogy szükség esetén kifizeti az esetleges bírságot.

@hvim_64 Visszavittük a veszélyes hulladékot. Ismét csak magyar zászló lobog az Erzsébet hídon! #HVIM #Hungary #nekedbelegyen #pusztuljonforyouba #foryoubaszeretnemlatni #Pride ♬ eredeti hang – Hatvannégy Vármegye - Hatvannégy Vármegye

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