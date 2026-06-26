Olaszországban a korrupciós ügyek elleni nyomozások az ottani pártrendszer összeomlásához, a volt miniszterelnök elmeneküléséhez vezettek

Magyar Péter miniszterelnök az olasz vizsgálóbírók, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino ellen 1992-ben elkövetett merényletek felelevenítésével kezdte hétfői parlamenti beszédét, hogy aztán bejelentse a Tisztítótűz művelet megkezdését.

Szicíliai kapcsolat

A szervezett bűnözés ellen új módszerekkel küzdő olasz vizsgálóbírókat egyaránt a szicíliai maffia, a Cosa Nostra robbantotta fel, illetve gyilkolta meg harmincnégy évvel ezelőtt. Falcone módszerének lényege az volt, hogy a pentitókra, a bűnvalló-megbánó maffiózók tanúskodására alapozva jutott el a Cosa Nostra vezetőiig.

Magyar Péter a Parlamentben hangsúlyozta: Falcone és Borsellino tudták, hogy nehéz egy bűnszervezettel szembeszállni, mert embereik ott ültek mindenütt, így a politikai élet körforgásában is. A kormányfő szerint ahogy az olasz maffiának voltak szürke eminenciásai, úgy a magyar maffiának is megvoltak a janicsárjai. Ebből következik, hogy ha valaki le akar számolni a magyar Cosa Nostrával (azaz szerinte a Fidesszel), akkor minden területen a lehető leghatározottabban kell eljárni.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter amint annak idején Szicíliát, úgy most Magyarországot is a maffia kerítette hatalmába, és legfőbb erejüket az adta, hogy az emberek elhitték, nem lehet őket leváltani, megkerülni.

Június 22-én megkezdjük Magyarország megtisztítását az elmúlt 16 évben kiépült orbáni maffiaállamtól

– írta a politikus, hozzátéve: az Orbán-rendszer „olyan politikai és gazdasági hálózatot épített ki, amely átszőtte az állami intézményeket, akadályozta a visszaélések feltárását, közpénzeket irányított magánvagyonokba, és saját embereivel foglalta el azokat a szervezeteket, amelyeknek éppen a hatalmat kellett volna ellenőrizniük. Ezért indítjuk el Magyarország történetének legátfogóbb maffia- és korrupcióellenes akciósorozatát” – utalt az alaptörvény tizenhetedik módosítására, illetve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítására.

Mindezek után megkérdeztük Stefano Bottoni olasz-magyar történészt – aki korábban könyvet is írt Orbán Viktorról és hatalmi gépezetéről –, hogy mi a véleménye a szicíliai maffia és a Fidesz összehasonlításáról.