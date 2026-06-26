Szervezetfejlesztési tanácsadó vezeti a Külügyminisztérium új helyettes államtitkárságát

Árvay Eszter szervezet- és vezetőfejlesztő tanácsadó vezeti a Külügyminisztérium Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárságát, közölte a külügy a 24.hu-val.

Orbán Anita pénteken bejelentette, hogy 37 külképviseleti misszióvezetőt hazarendelt, majd arról beszélt, hogy a Külügyminisztérium széleskörű szakmai megújítása során a céljuk egy professzionális diplomáciai kar felépítése. Mint mondta, olyan diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak az ország külpolitikai céljainak megvalósításához. E törekvés részeként kezdte meg működését a Külügyminisztériumban a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság, aminek a feladata egy korszerű, átlátható és teljesítményalapú diplomata-életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, és a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása.

Árvay Eszter új helyettes államtitkár korábban a budaörsi IKEA vezetője, 2017-től a nemzetközi cég ausztriai HR-igazgatója volt. Öt éve indította el saját szervezet- és vezetőfejlesztői vállalkozását, az Esterest Consultingot, amely nagy nemzetközi cégek magyarországi, illetve az IKEA külföldi leányvállalatainak is ad tanácsokat. Emellett a Bridge Budapest vezetőképző és a MindGym amerikai-szingapúri-londoni viselkedéstudományi cégekkel is dolgozott. 2019-2024 között a Decathlon Magyarország igazgatóságának tagja volt.