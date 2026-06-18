Vitézy Dávid: Kiválóan haladunk az uniós pénzek ügyében

A beruházási és közlekedési miniszter az európai uniós források hazahozásáról beszélt először.

Szerinte vannak ellenszurkolói az uniós pénzek hazahozatalának, ennek ellenére arról tud beszámolni, hogy mindaz, amiről Von der Leyen EB-elnökkel megegyeztek három héttel ezelőtt, menetrend szerint halad. Az ország június 9-én benyújtotta a teljesen felülvizsgált tervét az RRF-pénzek lehívásához, most zajlik ennek a véleményezési szakasza technikai kérdésekről. Kiválóan haladnak, a 16,4 milliárd eurós tervtől semmiben sem kell eltérni – tette hozzá.

Az 1,5 milliárd eurós, az elektromos hálózat fejlesztését érintő programhoz a kormány a szükséges jogalkotásról már döntött, ez ma este megjelenik a Közlönyben. A pályázatot pedig már társadalmi egyeztetésre bocsátották.

A kormány várhatóan a jövő héten tárgyalja az új hévek és InterCityk beszerzéséhez szükséges jogszabályokat.

A Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét leváltották, irányítási rendszerének átalakításán dolgoznak az EU-s elvárások mentén.

Minden ágazat aktívan dolgozik azon, hogy megfeleljünk az EU-s pénzek követelményeinek, mondta.