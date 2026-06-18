Sokat módosítanak a nagy korrupcióellenes törvénycsomagon

Vitézy azt mondta, a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag kapcsán egy jelentős módosító csomagról dönt a parlament törvényalkotási bizottsága. Ezek a módosítások a különböző társadalmi szervezetekkel folytatott tárgyalásokat, illetve az Európai Bizottsággal a helyreállítási terv végrehajtásáról szóló egyeztetéseket tükrözik.

A módosítások közé tartozik, hogy a vagyonnyilatkozatok esetében tovább szigorítják a bírságolást, változtatnak a pótmagánvád intézményén. A nemzetbiztonsági és védelmi beszerzéseket kisebb körben titkosíthatja majd a parlament vonatkozó bizottsága, egyszerűsítik a közadatokhoz való hozzáférést, és pontosítanak, szigorítanak a magántőkealapok megismerhetőségén is.