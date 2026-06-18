Országos tisztifőorvos: ez a három legfontosabb teendő hőség idején

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos is részt vesz a tájékoztatón, aki a következő napokban várható extrém hőség, hőhullám egészségügyi hatásairól ad tájékoztatást.

A napokban tartósan 30 fok felett lesz a legmagasabb hőfok. A tisztifőorvos szerint az előrejelzések alapján szombaton kettes vagy hármas fokozatú figyelmeztetést kell majd elrendelni a hőség miatt.

Mint mondta, a hőség fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, a szív- és érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását okozhatja.

A legnagyobb kockázatnak az idősek és az újszülöttek vannak kitéve, de fokozott a kockázat a krónikus alapbetegséggel élők esetében is. A hőség alatt fontos, hogy korlátozzuk a tevékenységeinket, amelyek hőkimerüléshez és kiszáradáshoz vezethetnek.

Oroszi azt mondta, a kockázatok jól megelőzhetőek. A három legfontosabb teendő közül ilyenkor az első az, hogy igyunk többet, de ne cukros, koffeines vagy alkoholos italokat. Ha valaki rosszullét tüneteit érzi, például heves szívdobogást vagy szédülést, ájulást, akkor mentőt kell hívni. A harmadik dolog pedig, hogy 11–16 óra között ne menjünk ki a napra.

Mindemellett az is nagyon fontos, hogy mindenki figyeljen a másikra, figyeljünk egymásra.

Hozzátette azt is, hogy az egészségügyi alapellátás és a szakellátás is felkészült arra, hogy a következő időszakban több embert kell majd ellátni.