Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a június 17-én megtartott 25. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 4 (négy)
- 14 (tizennégy)
- 16 (tizenhat)
- 22 (huszonkettő)
- 27 (huszonhét)
- 29 (huszonkilenc)
- 31 (harmincegy)
Második számsorsolás:
- 2 (kettő)
- 9 (kilenc)
- 16 (tizenhat)
- 17 (tizenhét)
- 18 (tizennyolc)
- 20 (húsz)
- 23 (huszonhárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 63 darab, nyereményük egyenként 230 330 forint;
- 5 találatos szelvény 2200 darab, nyereményük egyenként 6595 forint;
- 4 találatos szelvény 31 464 darab, nyereményük egyenként 2385 forint.