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Belföld

Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 06. 17. 21:45
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a június 17-én megtartott 25. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 4 (négy)
  • 14 (tizennégy)
  • 16 (tizenhat)
  • 22 (huszonkettő)
  • 27 (huszonhét)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 31 (harmincegy)

Második számsorsolás:

  • 2 (kettő)
  • 9 (kilenc)
  • 16 (tizenhat)
  • 17 (tizenhét)
  • 18 (tizennyolc)
  • 20 (húsz)
  • 23 (huszonhárom)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 63 darab, nyereményük egyenként 230 330 forint;
  • 5 találatos szelvény 2200 darab, nyereményük egyenként 6595 forint;
  • 4 találatos szelvény 31 464 darab, nyereményük egyenként 2385 forint.
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