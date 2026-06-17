Néhány hetes kölyöktacskók kerültek elő egy román kisbusz padlója alól, Franciaországig akarta vinni őket a sofőr

Fél tucat alig néhány hetes tacskót találtak a pénzügyőrök egy teherautó rejtett rekeszében tegnap, a kora esti órákban a NAV emberei az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán. A kölykök chippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek, ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük.

A pénzügyőrök a kora esti órákban állítottak meg egy román kisbuszt, az adminisztráció során pedig, a csomagtér átvizsgálásakor halk nyüszítésre lettek figyelmesek az ülések alatti padlólemez felől. A 10–15 centiméterrel megemelt burkolat alól hat tacskójellegű kölyökkutya került elő.

A sofőr azt állította, hogy a kölykök az ő tulajdonát képezik, és Romániából Franciaországba szállítja őket családtagjai részére. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, ő állapította meg, hogy az állatok alig öt-hathetesek, érvényes útlevéllel, chippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos ezért megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat. A kiskutyák egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek, a NAV munkatársai pedig feljelentést tettek, kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt.