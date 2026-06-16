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Belföld

Rendkívüli ülés a Parlamentben: az uniós források lehívása és vagyonnyilatkozatok szigorítása is téma lesz

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 06. 16. 07:35
Varga Jennifer / 24.hu

Hétfőn véget ért az Országgyűlés rendes ülésszaka, ám a kormány keddre a Parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte összesen öt előterjesztés megtárgyalására. Tárgyalni fogják

A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

Napirenden szerepel az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítása, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi. Tárgyalja az Országgyűlés a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslatot, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. A kormány a napirendre javasolja venni a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást is.

Az ülés délelőtt 9 órakor, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésével kapcsolatos megemlékezéssel kezdődik. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt.

(via MTI)

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