Nyomozást indított a NAV az „üres” győri szervezeteknek nyújtott 105 milliós NKA-támogatás ügyében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást indított a furcsa NKA-támogatások győri vonatkozásában – írta Kósa Roland alpolgármester, aki maga tett feljelentést. Közlése szerint a büntetőeljárást egy már folyamatban lévő nyomozással is összevonták.

A politikus arról írt, hogy a győri vizsgálat során súlyos anomáliákra bukkantak: összesen 105 millió forint közpénzt ítéltek meg négy olyan egyesületnek, amelyek beszámolóik szerint nem végeztek érdemi tevékenységet. „Több mint 100 millió forint közpénz jutott olyan helyi »szervezeteknek«, amelyek valójában értelmezhető tevékenységet nem végeznek” – írta.

Mindegyik egyesület bejegyzési eljárását ugyanazon a napon indították, mindegyik egyesület alapszabályát ugyanazon a napon fogadták el, mindegyik egyesületben képviseleti jogosultsággal rendelkezik ugyanaz a személy: Juhász Balázs abdai fideszes önkormányzati képviselő. Juhász a bécsi Fidelitas alapító elnöke, mely pozíciójában Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt közösségi média menedzsere, Kecskés Cordula követte.

Kósa szerint a dokumentumok benyújtásának körülményei is gyanúsak: az éves beszámolók másodperceken belül, gyakorlatilag egyszerre érkeztek be a rendszerbe. Emellett adminisztrációs hibákat is talált, például egyes szervezetek beszámolóiban felcserélték az érintett egyesületek adószámait, sőt olyan évekre is nyújtottak be jelentést, amikor még nem is léteztek.

Az alpolgármester úgy fogalmazott:

Belegabalyodtak a saját hálójukba,

és hangsúlyozta, hogy miközben működő civil szervezetek forráshiánnyal küzdenek, „üres egyesületekhez folyik a közpénz”.

A feljelentés költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt született, az eljárás jelenleg is tart.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn arról írt a Facebookon, hogy Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt minisztere napokkal a választás előtt szóbeli kérésre osztott ki több száz millió forintot.