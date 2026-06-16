Karácsony Gergely szerint nem eléggé szigorú a vagyonnyilatkozatokról szóló tiszás szabályozás

Röhejes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, de véleményem szerint nem eléggé: ezért levélben javasoltam további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága elnökének

– írja Facebook-bejegyzésében a főpolgármester, aki szerint a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez.

Karácsony Gergely azt javasolja, hogy a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban vezessék be a külső bizottsági tagokat érintő vagyonbevallást. Szerinte erre azért van szükség, mert egy nagyobb önkormányzat esetén ezek a szereplők részt vesznek akár sokmilliárdos döntési folyamatokban is.

Azt is javaslom, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízatás lejárta után három évnél hosszabb ideig is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat, ahogy ez a fővárosban jelenleg is zajlik

– tette hozzá Budapest főpolgármestere.

Mik derültek ki a vagyonnyilatkozatokból?

A múlt héten lettek nyilvánosak a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai. Ebből kiderült például, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Shell gloáblis alelnökeként havi 49 milliót keresett, Maseratival jár, és több mint 6,2 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. A Tiszából ő az egyetlen kiugróan magas vagyonnal rendelkező politikus, aki teljes miniszteri fizetését felajánlotta a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány részére.

Az Orbán-kormányból Lantos Csaba volt energiaügyi miniszter vagyonát a nyilatkozat alapján nagyjából 3–5 milliárd forintra lehet becsülni. Rogán Antal 855 millió forinttal, Pintér Sándor volt belügyminiszter 530 millióval, míg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Lázár János egykori honvédelmi, illetve építési és közlekedési miniszterek szintén százmillió feletti vagyonnal rendelkeznek.

Magyar Péter miniszterelnök vagyonáról és a többi tiszás képviselő bevallásáról ebben a cikkben írtunk részletesen.