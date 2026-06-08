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Novák Előd a kettős állampolgárságról kérdez és Izraelt emlegeti

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 08. 17:43
Varga Jennifer / 24.hu

Novák Előd, a Mi Hazánk politikusa arról kérdezte Magyar Pétert, hogy miért nem támogatja a parlamenti képviselők kettős állampolgárságát nyilvánosságra hozó törvényjavaslatot. Ezután Novák Izraelről kezdett beszélni, először gyermekgyilkosságokról, majd arról, hogy Izraelben például van ilyen törvény. Később Gurzó Máriáról, a Tisza Párt egyik képviselőjéről beszélt, aki szerinte korábban azzal kampányolt, hogy neki a magyarországi románság céljai a legfontosabbak.

Magyar felháborodottan közölte, hogy azt várja, hogy végre legyen egy érdemi kérdés, mert Novák állampolgárságokról kérdezget, amikor hazahoztak hatezer milliárd forintnyi támogatást, és biztosították a határon túli magyarok jogait. Ezután Pócsot azzal vádolta, hogy megint videózik, miközben ma derült ki, hogy még a kampányolásra használt műanyag motorokat is háromszoros áron vették.

Nem szégyelled magad, hogy tolvajokkal ülsz egy frakcióban? Ráadásul naplopó, semmirekellő tolvajokkal?

– tette fel végül a kérdést Gulyás Gergelynek.

Magyar a válaszában arra célzott, hogy voltak fideszes képviselők, akik jelentkeztek a nemzetbiztonsági bizottságba, de visszaléptek, amint kérdésekre kellett válaszolniuk az átvilágításnál.

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