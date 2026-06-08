KDNP és Tisza: közös javaslat a láthatáron

Napirend utáni felszólalásában a KDNP-s Máthé Zsuzsa a „piros kabátos lányként” ismertté vált ’56-os forradalmár Koszmovszky Edina emlékét méltatta, aki május közepén hunyt el. Válaszul a tiszás Bóka Zsolt kijelentette, kezdeményezni fogja, hogy Koszmovszky Edina nyughelye a nemzeti sírkert részévé válljon. Egyúttal arra kérte Máthé Zsuzsát, hogy csatlakozzon hozzá, és terjesszék fel együtt a javaslatot a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz.

„Legyen ez a közös lépés annak a szimbóluma, hogy a nemzet nagyjai előtti tiszteletadás ügyében valóban több köt össze bennünket, mint ami elválaszt” – jelentette ki a tiszás politikus.