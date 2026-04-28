Féltik a gyermekeiket a szülők a kispesti Bóbita óvoda bezárásától

Megmozdult a kispesti Bóbita óvoda körül szerveződő közösség pár héttel a Fidesz-kabinetet és a régi ellenzéket elsöprő áprilisi választások után. Ennek fő oka az volt, hogy a szülők hírét vették: az önkormányzat – más fővárosi kerületekhez hasonlóan – intézménybezárásra készülhet. Mindez azért érdekes, mert Kispest szocialista hátterű polgármestere 2006 óta vezeti a városrészt, ráadásul a 2024-es önkormányzati választásokon is erős többséget tudott maga mögé állítani.

Az őt támogató ellenzéki pártok azonban áprilisban már nem érték el a parlamenti küszöböt sem.

A Csokonai utcai óvoda 1982 óta működik, jelenleg öt csoportban több mint száz gyereket nevelnek. Az intézmény a szülők szerint különösen fontos szerepet tölt be a környéken – például integráltan foglalkozik sajátos nevelési igényű, köztük autista gyerekekkel is, de a környezettudatos óvodai programjai is közkedveltek.

A helyszínen többen arról beszéltek lapunknak, hogy a séta nem pártpolitikai rendezvényként indult, hanem szülők, nagyszülők, dolgozók és volt óvodások közös kiállásaként.

A résztvevők rajzokkal, transzparensekkel, gyerekekkel érkeztek. Hangsúlyozták: demokratikus jogaikkal élve szeretnék jelezni az önkormányzatnak, hogy nem értenek egyet az óvoda megszüntetésének tervével.

Az óvoda egyik korábbi dolgozója – aki az intézmény nyitásától kezdve dolgozott a Bóbitában, és hét éve innen ment nyugdíjba – arról beszélt, hogy a bezárás ötlete nem teljesen előzmény nélküli.