Körforgás a mindennapokban: a Föld napja alkalmából a felelősebb mindennapokra hívta fel a figyelmet a Rossmann és a Biobubi

A Biobubi márka környezetbarát háztartási termékeivel és a termékcsomagolások visszagyűjtésére irányuló projektjével ismerkedhettek meg a Mammut II. Rossmann üzletben megrendezett eseményen a résztvevők április 21-én. A program központi eleme egy kerekasztal-beszélgetés volt, amely a körforgásos szemlélet, a tudatos vásárlói döntések, a hazai innovatív márkák szerepe és a vásárlói edukáció fontossága köré épült.

A beszélgetésen Molnár Janka Sára moderálása mellett Szimeiszter Éva, a Rossmann beszerzési vezetője, valamint Háromfai Balázs, a Biobubi alapítója osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan lehet a fenntarthatóságot kézzelfoghatóvá, érthetővé és valóban működőképessé tenni a vásárlók számára. A program egyik leglátványosabb eleme egy élő vízkőoldási kísérlet volt, amely szemléletesen mutatta meg, hogy a környezettudatosság és a hatékonyság nem egymást kizáró szempontok, hanem jól működő alternatívát kínálhatnak a mindennapi takarításban is.

„A Rossmann számára fontos, hogy olyan márkáknak is helyet adjunk, amelyek nemcsak a vásárlói igényekre reagálnak, hanem a mindennapi döntéseket is képesek formálni. A Biobubival való együttműködés azért különösen értékes számunkra, mert egyszerre képvisel egy jól használható, praktikus háztartási megoldást és egy olyan körforgásos szemléletet, amely a fenntarthatóságot közelebb hozza a vásárlók mindennapjaihoz” – mondta el Szimeiszter Éva, a Rossmann beszerzési vezetője.

„A Biobubinál abban hiszünk, hogy a fenntarthatóság akkor tud valóban működni, ha nem plusz teher a vásárlóknak, hanem természetes része a mindennapoknak. Számunkra ezért különösen fontos a Rossmannal való együttműködés, mert így a körforgásos működés nemcsak egy online modell marad, hanem a hétköznapi vásárlási helyzetekben is láthatóvá, érthetővé és könnyen elérhetővé válik” – tette hozzá Háromfai Balázs, a Biobubi alapítója.

A Rossmann és a Biobubi együttműködése a vásárlói igényeket figyelembe véve 2025 nyarán kezdődött, ősszel pedig elindult a márka Rossmannos jelenléte a négy alaptermékkel – vízkőoldóval, zsíroldóval, duguláselhárítóval és wc-olajjal. Azóta a kínálat negyedévről negyedévre bővül: 2026 első negyedévében alkoholos fertőtlenítő és kávégép-/vízforraló-tisztító érkezett, a sajtóesemény hetén pedig újabb újdonságok, köztük az ablaktisztító és az általános-padlóápoló jelentek meg a polcokon.

A partnerség ugyanakkor jóval többről szól, mint új termékek bevezetéséről. A Biobubi modelljének lényege, hogy a fenntarthatóság ne plusz erőfeszítés legyen a vásárlók számára, hanem maga a rendszer működjön így. A koncentrátumok helytakarékosak, egyszerűen hígíthatók, gazdaságosan használhatók, miközben a használat utáni csomagolás sorsa sem marad nyitott kérdés. A Rossmann és a Biobubi közösen azon dolgozik, hogy a körforgásos szemlélet ne csak elmélet legyen, hanem könnyen alkalmazható, hétköznapi gyakorlat.

Ezt a célt támogatja a flakonvisszagyűjtési projekt is, amely 2025 novemberében indult el 100 Rossmann üzletben, majd 2026 áprilisától már 110 üzletre bővült. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók a bárhol vásárolt kiürült Biobubi flakonokat leadják az üzletekben, ahonnan azok visszakerülnek a logisztikai láncba, majd újrahasznosításra vagy újratöltésre. A kezdeményezés iránti nyitottságot jól mutatja, hogy eddig több mint 5000 flakon gyűlt össze a programban.

Az esemény a hivatalos program után kötetlenebb szakasszal folytatódott: a vendégeknek lehetőségük nyílt személyes beszélgetésekre, interjúkra, tartalomgyártásra, valamint arra is, hogy közelebbről megismerjék a Biobubi termékeit és a Rossmann-nal közösen kialakított aktivitásokat. A rendezvény célja nem csupán a partnerség bemutatása volt, hanem az is, hogy párbeszédet indítson arról, hogyan válhatnak a felelősebb háztartási döntések természetes, egyszerű és vonzó választássá egyre több ember számára.

A Rossmann és a Biobubi közös eseménye jól mutatta: a fenntarthatóság akkor tud igazán beépülni a hétköznapokba, ha a környezettudatos szemlélet valódi, kényelmesen használható megoldásokkal találkozik. A két márka együttműködése ezt a szemléletet képviseli – olyan formában, amely a vásárlók számára is egyszerűen érthető, kipróbálható és a mindennapokban is működőképes.