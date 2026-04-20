Király Nóra hiányolja Orbán Viktor lemondását

Király Nóra a Népszavának azt mondta: vasárnap este óta hiányolja Orbán Viktor lemondását. A választáson elbukott csepeli képviselőjelölt szerint a frakciótagok cseréjénél jóval több kell a Fidesz megújításához, a pártvezetésnek is le kellene vonnia a következtetéseket a „brutális vereségből”.

Újra kell gondolni a Fidesz teljes működését, a személyi összetételt és be kell látni a hibákat, amiket vétettünk – nemcsak a kampányban, hanem az elmúlt 16 évben.

Király Nóra nagyra tartja Orbán Viktor munkásságát, 16 éves kormányzása alatt szerinte csodálatos dolgok történtek, de

az elmúlt években valami félresiklott, és ezért a felelősséget vállalni kell.

A kampány alatt is jelezte kritikáit, de szerinte az az időszak egy csata volt, amikor nincs lehetőség ellentmondani a hadvezérnek.

Egy héttel ezelőtt viszont vége lett a csatának, veszítettünk – nem kicsit, hanem nagyon – tehát most van itt az ideje értékelni, jó volt-e a haditerv.

A fideszes kampány kapcsán emlékeztetett arra, hogy szeretett volna a Facebookon nyilvánosan is elhatárolódni Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett kijelentésétől, de ezt csak a zárt, gyermekvédelmi DPK-csoportban tudta megtenni. Király Nóra közéleti tevékenysége egyik legnagyobb hibájának nevezte: hogy akkor nem állt a sarkára, nőként, anyaként, politikusként. Neki is nehéz megélni a kudarcot, de szerinte azt maguknak köszönhetik, meggyőződése, hogy egy ekkora vereség után számot kell vetni, a rossz dolgok kibeszélése a megújulás egyik legfontosabb alapja.